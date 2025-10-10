Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинский МИД, спикер которого Георгий Тихий заявил о якобы нарушении Россией олимпийского перемирия в 2008 году. Захарова напомнила украинскому коллеге об исторических фактах.
«Что касается якобы „вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия“, то, видимо, у Тихого вообще все в голове перепуталось», — передает ТАСС слова Захаровой. Она таким образом прокомментировала высказывание Тихого о том, что Украина готова к прекращению огня на время Олимпийских игр в 2026 году. Захарова назвала голословными обвинения украинского представителя МИД, который обвинил РФ в нарушении олимпийского перемирия во время конфликта с Грузией в 2008 году во время олимпиады в Китае.
Ранее Мария Захарова уже неоднократно критиковала заявления официальных лиц других стран, обвиняя их в распространении недостоверной информации о России. Так, в сентябре 2025 года она осудила высказывания президента Молдавии Майи Санду о якобы планах Москвы использовать территорию республики для воздействия на ситуацию в Одессе, назвав их попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем страны.
