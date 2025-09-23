Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Молдавии в распространении антироссийских заявлений, выходящих за пределы здравого смысла. Такое заявление Захарова сделала 23 сентября, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия якобы намерена использовать территорию республики для проникновения в Одессу.
«Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего „русофобского залпа“ лежит на поверхности. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры всеми силами стремятся сохранить монополию на власть, однако крайне не уверены в исходе парламентских выборов 28 сентября», — подчеркнула Захарова в своем официальном обращении. Оно размещено на официальном сайте МИД РФ.
В МИД РФ считают, что подобные заявления со стороны Кишинева призваны отвлечь внимание граждан и международного сообщества от внутренней политической напряженности. В ведомстве также напомнили, что Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках вмешательства во внутренние дела Молдавии и призывала молдавские власти к конструктивному диалогу. Причем сам народ страны, подчеркнула представитель МИД РФ, не видит угрозы со стороны России.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в эфире местных СМИ заявила о якобы существующих планах Москвы превратить республику в плацдарм для воздействия на ситуацию в Одессе и попытках повлиять на итоги предстоящих парламентских выборов. Эти заявления вызвали резкое неприятие у российских дипломатов.
