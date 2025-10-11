Задержки и отмены рейсов в России: что происходит в аэропортах 11 октября

Ночью 11 октября сразу в семи аэропортах страны ввели временное ограничение на прием и выпуск самолетов. Также в крупных воздушных гаванях произошли массовые задержки и отмены рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 11 октября — в материале URA.RU.
В каких аэропортах ввели ограничения 11 октября
Этой ночью ограничения ввели на работу аэропортов Волгограда, Саратова, Казани, Самары, Ульяновска, Нижнекамска и Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По состоянию на 7:45 по московскому времени, ограничения сняли с аэропортов Ульяновска, Самары, Саратова, Волгограда, Казани и Нижнекамска. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил Артем Кореняко.
Аэропорт Сочи
Согласно онлайн-табло, за ночь 11 октября в аэропорту Сочи задержали рейсы в Уфу, Казань, Анталью, Москву, Саратов, Самару и Новосибирск. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Перми, Батуми, Самары, Еревана, Антальи, Стамбула, Челябинска, Дубая и Омска.
Аэропорт Екатеринбурга
За минувшую ночь в Кольцово задержан один рейс — в Казань. С опозданием совершили посадку самолеты из Москвы, Сочи, Стамбула, Санкт-Петербурга, Намангана, Шарм-эль-Шейха, Калининграда, Новосибирска и Алматы.
Аэропорт Новосибирска
Согласно онлайн-табло, в Толмачево задержали один рейс — в Казань. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Омска, Дубая, Самары, Красноярска, Москвы, Иркутска, Якутска, Пекина и Братска.
Аэропорт Санкт-Петербурга
За минувшую ночь в Пулково отменили рейсы в Горно-Алтайск, Уфу и Стамбул. Задержаны вылеты в Анталью, Москву, Уфу и Нижнекамск. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Монастира, Хургады, Антальи, Стамбула, Бухары, Москвы, Екатеринбурга и Тюмени.
Аэропорты Москвы
Внуково
Во Внуково за ночь 11 октября задержали рейсы в Ереван, Вологду, Бодрум, Хургаду, Даламан, Анталью, Самару, Душанбе и Стамбул. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Сан-Бернардино, Шарм-эль-Шейха, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Стамбула, Антальи, Астаны, Бодрума, Тюмени и Ташкента.
Домодедово
В Домодедово за минувшую ночь задержали рейсы в Сочи и Калининград. С опозданием прибыли самолеты из Калининграда, Баку, Сочи, Еревана, Тель-Авива и Омска.
Шереметьево
В Шереметьево за ночь 11 октября отменили рейсы в Самару, Волгоград и Калининград. Задержаны вылеты в Абу-Даби, Нижнекамск, Казань, Уфу, Саратов, Астрахань и Анталью. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Санкт-Петербурга, Пензы, Екатеринбурга, Калининграда, Мурманска, Антальи, Белграда, Еревана, Стамбула, Омска, Тюмени и Касабланки.
Ночная атака беспилотников: ПВО России перехватили 42 дрона
В ночь с 10 на 11 октября, с 23:00 до 7:00 мск, российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и отразили новую массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа. Всего было перехвачено и уничтожено 42 дрона, что позволило предотвратить возможные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Распределение по регионам:
- Волгоградская область — 19 БПЛА,
- Ростовская область — 15 БПЛА,
- Ульяновская область — 3 БПЛА,
- Воронежская область — 2 БПЛА,
- Республика Башкортостан — 2 БПЛА,
- Саратовская область — 1 БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.