Задержки и отмены рейсов в России: что происходит в аэропортах 11 октября

За ночь 11 октября сразу в семи аэропортах России вводили ограничения
Семь аэропортов России ограничивали работу ночью 11 октября
Семь аэропортов России ограничивали работу ночью 11 октября

Ночью 11 октября сразу в семи аэропортах страны ввели временное ограничение на прием и выпуск самолетов. Также в крупных воздушных гаванях произошли массовые задержки и отмены рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 11 октября — в материале URA.RU.

В каких аэропортах ввели ограничения 11 октября

Этой ночью ограничения ввели на работу аэропортов Волгограда, Саратова, Казани, Самары, Ульяновска, Нижнекамска и Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По состоянию на 7:45 по московскому времени, ограничения сняли с аэропортов Ульяновска, Самары, Саратова, Волгограда, Казани и Нижнекамска. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил Артем Кореняко.

Аэропорт Сочи

Согласно онлайн-табло, за ночь 11 октября в аэропорту Сочи задержали рейсы в Уфу, Казань, Анталью, Москву, Саратов, Самару и Новосибирск. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Перми, Батуми, Самары, Еревана, Антальи, Стамбула, Челябинска, Дубая и Омска.

Аэропорт Екатеринбурга

За минувшую ночь в Кольцово задержан один рейс — в Казань. С опозданием совершили посадку самолеты из Москвы, Сочи, Стамбула, Санкт-Петербурга, Намангана, Шарм-эль-Шейха, Калининграда, Новосибирска и Алматы.

Аэропорт Новосибирска

Согласно онлайн-табло, в Толмачево задержали один рейс — в Казань. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Омска, Дубая, Самары, Красноярска, Москвы, Иркутска, Якутска, Пекина и Братска.

Аэропорт Санкт-Петербурга

За минувшую ночь в Пулково отменили рейсы в Горно-Алтайск, Уфу и Стамбул. Задержаны вылеты в Анталью, Москву, Уфу и Нижнекамск. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Монастира, Хургады, Антальи, Стамбула, Бухары, Москвы, Екатеринбурга и Тюмени.

Аэропорты Москвы

Внуково

Во Внуково за ночь 11 октября задержали рейсы в Ереван, Вологду, Бодрум, Хургаду, Даламан, Анталью, Самару, Душанбе и Стамбул. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Сан-Бернардино, Шарм-эль-Шейха, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Стамбула, Антальи, Астаны, Бодрума, Тюмени и Ташкента.

Домодедово

В Домодедово за минувшую ночь задержали рейсы в Сочи и Калининград. С опозданием прибыли самолеты из Калининграда, Баку, Сочи, Еревана, Тель-Авива и Омска.

Шереметьево

В Шереметьево за ночь 11 октября отменили рейсы в Самару, Волгоград и Калининград. Задержаны вылеты в Абу-Даби, Нижнекамск, Казань, Уфу, Саратов, Астрахань и Анталью. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Санкт-Петербурга, Пензы, Екатеринбурга, Калининграда, Мурманска, Антальи, Белграда, Еревана, Стамбула, Омска, Тюмени и Касабланки.

Ночная атака беспилотников: ПВО России перехватили 42 дрона

В ночь с 10 на 11 октября, с 23:00 до 7:00 мск, российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и отразили новую массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа. Всего было перехвачено и уничтожено 42 дрона, что позволило предотвратить возможные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Распределение по регионам:

  • Волгоградская область — 19 БПЛА,
  • Ростовская область — 15 БПЛА,
  • Ульяновская область — 3 БПЛА,
  • Воронежская область — 2 БПЛА,
  • Республика Башкортостан — 2 БПЛА,
  • Саратовская область — 1 БПЛА.

