Медведев рассказал об особом отношении Путина к Северной Корее

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Путин придает большое значение развитию отношений с КНДР. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

«Путин придает большое значение развитию отношений России и КНДР. Для нас исключительно важной является позиция корейской коммунистической партии и КНДР по поводу специальной военной операции», — заявил Медведев в видео на своем аккаунте в MAX.

Визит Медведева в Пхеньян проходит в рамках укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Ранее КНДР неоднократно выражала поддержку действиям России на международной арене.

Визит Дмитрия Медведева в Пхеньян приурочен к 80-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, в рамках которого он передал Ким Чен Ыну приветствие и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Ранее Ким Чен Ын поздравил российского президента с днем рождения и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, что подчеркивает стремление обеих стран к укреплению стратегического партнерства.

