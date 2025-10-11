Shot: бывший главный кадровик МО сильно похудел в СИЗО

Экс-начальник кадрового управления Министерства обороны Российской Федерации Юрий Кузнецов пожаловался на условия содержания в СИЗО. Он заявил, что якобы недоедает и сильно похудел.
«Кузнецов пожаловался, что недоедает в СИЗО и похудел уже на 20 килограммов», — пишет Life.ru. Он также выразил недовольство, что следственные органы добиваются ареста активов на сумму около 500 миллионов рублей.
Адвокаты бывшего чиновника выражают серьезную обеспокоенность тем фактом, что изъятию подверглись практически все предметы быта и ценности, включая ювелирные украшения, которые, по словам защиты, представляют собой простые подвески стоимостью несколько сотен рублей. Кроме того, в перечень изъятого имущества вошли 55 золотых монет, преподнесенных супруге Кузнецова в качестве подарка на юбилей; их совокупная стоимость превышает два миллиона рублей.
В мае 2024 года Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное дело в отношении Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе проведенных обысков у него были обнаружены и изъяты денежные средства в различных валютах, а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Общая стоимость изъятого имущества превысила 260 миллионов рублей. Все подробности дела — в сюжете URA.RU.
