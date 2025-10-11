В Башкирии сбито пять дронов ВСУ

Срочная новость
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
В Башкирии успешно перехвачены пяти беспилотных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Информации о пострадавших и повреждениях нет, ликвидация дронов успешно осуществлена. В ночь на 11 октября силы ПВО сбили 42 БПЛА над регионами РФ.
