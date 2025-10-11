В Госдуме раскрыли, как Россия ответит на поставки Украине ракет Tomahawk

Депутат Журавлев: «на каждый «Томагавк» у нас найдется своя система С-350»
Журавлев заявил о достаточной мощности российской системы С-350 в борьбе с Tomahawk
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова ответить на возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, российская система противовоздушной обороны С-350 специально создана для нейтрализации такого типа вооружения.

«На каждый „Томагавк“ у нас найдется своя система С-350, созданная, как известно, в качестве противодействия именно этому типу ракет, для ПВО это цель несложная, хорошо изученная еще со времен Советского Союза», — заявил парламентарий для РИА Новости. По словам Журавлева, даже если ракеты Tomahawk поступят на вооружение Украины, вопросы их использования будут находиться под управлением американской стороны.

В последнее время западные страны обсуждают возможность поставки Украине новых видов вооружения, включая дальнобойные ракеты. Российские военные эксперты неоднократно заявляли о готовности отражать подобные угрозы с помощью современных систем ПВО. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что Россия отреагирует на возможные поставки ракет Tomahawk Украине жестко и асимметрично, а сами ракеты не смогут существенно изменить ситуацию на фронте. По его словам, российские военные имеют опыт противодействия таким ракетам и готовы оперативно выявлять и пресекать попытки их использования. Вопрос возможных поставок обсуждается на фоне заявлений Киева о переговорах с США по этому поводу.

