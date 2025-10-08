Картаполов предупредил США о жесткой реакции на отправку «Томагавков» Украине

Россия жестко и асимметрично отреагирует на возможную поставку крылатых ракет «Томагавк» Украине. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, эти вооружения не изменят ситуацию на фронте.
«Наша реакция будет жесткая, неоднозначная, выверенная и асимметричная, мы найдем возможности сделать больно тем, кто сделает неприятности нам», — подчеркнул Картаполов РИА Новости. Он отметил, что российские военные хорошо знакомы с «Томагавками» по опыту работы в Сирии и знают, как их сбивать. Депутат добавил, что количество этих ракет, в случае их поставок, будет ограниченным, что не позволит им существенно повлиять на ход боевых действий.
Картаполов также указал, что для запуска «Томагавков» необходимы либо корабли, либо наземные установки, аналогичные тем, что размещены в Польше и Румынии. На Украине, по его словам, пока нет признаков подготовки к размещению таких комплексов. Любые подобные действия будут замечены и пресечены российскими средствами, такими как «Герань» или «Кинжал».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Глава России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что если Украина применит американские ракеты, это навредит отношениям России и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Москва должным образом отреагирует на возможную передачу этих ракет Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.