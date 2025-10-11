Зафиксировано значительное снижение эффективности американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам экс-замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, показатели работы данных ЗРК упали с 42% до лишь 6%
«Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%», — заявил Романенко в эфире украинского телеканала «Эспрессо». Объясняя причины такой ситуации, экс-военачальник указывал на модификации российских ракет, которые, по его мнению, стали активнее маневрировать в полете. Тем временем сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разблокирование США возможностей для закупки комплексов Patriot, однако отмечал острую проблему с финансированием таких поставок.
Таким образом, по оценкам украинского эксперта, несмотря на перспективу получения новых систем ПВО, боевая эффективность уже развернутых комплексов Patriot оценивалась как крайне низкая. Данное заявление прозвучало на фоне обсуждения практических возможностей Украины по усилению своей противовоздушной обороны.
