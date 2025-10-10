В ХМАО резко выросли зарплаты у специалистов по уходу за животными

В Югре резко выросли зарплаты у специалистов по уходу за животными. По данным аналитиков «Авито Работы», зарплаты для ветеринарных санитаров выросли на 47% за год и достигли 70862 рублей в месяц.
«Лидером по темпам роста стали ветеринарные санитары. Их предлагаемая средняя зарплата увеличилась почти в полтора раза (+47%), до 70862 рублей в месяц за полную занятость», — сообщают аналитики.
В тройку профессий с наибольшим ростом доходов также вошли ветеринары (+35%, до 87456 рублей в месяц) и грумеры (+28%, до 66197 рублей в месяц). На 87% вырос спрос на услуги кинологов и дрессировщиков. Помимо этого аналитики заметили прирост зарплаты у конюхов на 8%, теперь их средний заработок более 63 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО, по итогам третьего квартала 2025 года, инженеры и менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов. Средняя зарплата инженеров в регионе достигла 110249 рублей в месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!