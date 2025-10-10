10 октября 2025

В ХМАО выявили лидеров офисных профессий по самой высокой зарплате

Инженеры и менеджеры по продажам возглавили рейтинг офисников в ХМАО по зарплате
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средняя зарплата инженеров в регионе достигла 110249 рублей
Средняя зарплата инженеров в регионе достигла 110249 рублей Фото:

В ХМАО, по итогам третьего квартала 2025 года, инженеры и менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов. Данными исследований делятся аналитики «Авито Работа».

«Аналитики Авито Работы изучили рынок офисных профессий и выяснили, что в третьем квартале 2025 года в Ханты-Мансийском АО самые высокие зарплаты предлагали инженерам — в среднем новые сотрудники могли рассчитывать на 110249 рублей в месяц, а самыми востребованными оказались менеджеры по продажам», — пишут аналитики.

Средняя зарплата инженеров в регионе достигла 110249 рублей в месяц, а менеджеры по продажам получают около 99268 рублей (+26% за год). На третьем месте оказались экономисты с доходами до 98068 рублей, что на 40% выше показателей прошлого года.

Ранее URA.RU сообщало, что средняя зарплата курьеров в Югре превысила 135 тысяч рублей. За третий квартал 2025 года оплата выросла почти на 30%. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО, по итогам третьего квартала 2025 года, инженеры и менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов. Данными исследований делятся аналитики «Авито Работа». «Аналитики Авито Работы изучили рынок офисных профессий и выяснили, что в третьем квартале 2025 года в Ханты-Мансийском АО самые высокие зарплаты предлагали инженерам — в среднем новые сотрудники могли рассчитывать на 110249 рублей в месяц, а самыми востребованными оказались менеджеры по продажам», — пишут аналитики. Средняя зарплата инженеров в регионе достигла 110249 рублей в месяц, а менеджеры по продажам получают около 99268 рублей (+26% за год). На третьем месте оказались экономисты с доходами до 98068 рублей, что на 40% выше показателей прошлого года. Ранее URA.RU сообщало, что средняя зарплата курьеров в Югре превысила 135 тысяч рублей. За третий квартал 2025 года оплата выросла почти на 30%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...