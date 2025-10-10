В ХМАО выявили лидеров офисных профессий по самой высокой зарплате

В ХМАО, по итогам третьего квартала 2025 года, инженеры и менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов. Данными исследований делятся аналитики «Авито Работа».
«Аналитики Авито Работы изучили рынок офисных профессий и выяснили, что в третьем квартале 2025 года в Ханты-Мансийском АО самые высокие зарплаты предлагали инженерам — в среднем новые сотрудники могли рассчитывать на 110249 рублей в месяц, а самыми востребованными оказались менеджеры по продажам», — пишут аналитики.
Средняя зарплата инженеров в регионе достигла 110249 рублей в месяц, а менеджеры по продажам получают около 99268 рублей (+26% за год). На третьем месте оказались экономисты с доходами до 98068 рублей, что на 40% выше показателей прошлого года.
Ранее URA.RU сообщало, что средняя зарплата курьеров в Югре превысила 135 тысяч рублей. За третий квартал 2025 года оплата выросла почти на 30%.
