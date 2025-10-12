Снимал дочь обнаженной, обманывал цензоров и жил под чужой фамилией: все о режиссере Марке Захарове

Марк Захаров — уникальный советский режиссер, мэтр отечественного театра и кино. Его спектакли ставят по всему миру, а фильмы расходятся на цитаты. Такие его театральные и киноработы, как «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Юнона и Авось», признаны классикой. 13 октября Захарову могло исполниться 92 года. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Марка Захарова
Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. У его отца была фамилия Ширинкин и позже Марк поменял ее на фамилию деда. В 1934 году его отца отправили в ссылку в Сибирь, и Марк с матерью остались одни. С ранних лет, даже не смотря на семейные сложности и бедность, он тянулся к искусству и театру.
Мать сама безуспешно мечтала стать актрисой, поэтому поддерживала мечты сына. Она водила его в театральный кружок Дома пионеров Москворецкого района, где мальчик занимался в одной группе с Андреем Тарковским. После школы Марк пытался поступить во МХАТ, но провалил экзамены. Однако в ГИТИС поступить ему удалось.
"Мама неожиданно увидела вещий сон и разрешила отнести документы в театральный. Не знаю, правда ли ей что-то приснилось или для меня придумала... Будто бы мы опаздываем на поезд, он уходит у нас из-под носа, а какой-то работник железной дороги говорит: "Не расстраивайтесь, будет еще один". Мама истолковала его так, что в следующий раз документы я подал в ГИТИС", — цитирует Захарова "7 Дней".
Карьера Марка Захарова
После окончания вуза Захаров по распределению уехал в Пермский областной драматический театр на три года, где ему приходилось играть в эпизодах комедийные роли. Параллельно он работал на радио и рисовал карикатуры.
Вернувшись в Москву Захаров продолжил выступать на сцене сначала в Театре Гоголя, а потом в Театре миниатюр. Параллельно работал режиссером студенческого театра МГУ. Первой его постановкой стал спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца, который потом Захаров превратил в художественный фильм. Именно этот спектакль сделал его известным в театральной среде.
"Захаров открыл свою культуру притчевого языка, начиная с первой своей постановки «Дракон». Это был захаровский культовый спектакль, поставленный еще в начале 1960-х в театре Марка Розовского «Наш дом», в котором играли студенты МГУ. После чего имя Захарова, как театрального режиссера сразу становится известным", — рассказывал в интервью NEWS.ru киновед и друг Марка Захарова Александр Шпагин.
После этого Захарова позвали в Театр сатиры, где его дебютная режиссерская работа «Доходное место» с Андреем Мироновым и Татьяной Егоровой в главных ролях вызвала широкий общественный резонанс. Однако спустя несколько месяцев министр культуры СССР Екатерина Фурцева исключила спектакль из репертуара театра. По ее словам, постановка не соответствовала идеологическим принципам советской власти.
Также недолго продержалась комедия «Банкет», сценарий которой Захарову принес Григорий Горин. В последующие годы он станет его главным соратником, с которым они создадут культовые фильмы.
«Ленком» при Захарове
В 1973 году Марк Захаров возглавил Московский театр имени Ленинского комсомола, впоследствии получивший название «Ленком». В стенах этого театра сформировалась уникальная творческая атмосфера.
«Захаров создал свой театральный язык, которым потом стали пользоваться многие другие наши режиссеры — и Михаил Левитин, и Константин Райкин, и Сергей Проханов. И, когда мы видим в театрах, что идет действо — и вдруг что-то вспыхивает, все начинают танцевать, то есть театральный аттракцион врывается неожиданно, — это „захаровщина“. Он ввел культуру резких аттракционов», — рассказывал Александр Шпагин.
К написанию сценариев Захаров привлекал опальных в те годы поэта Юрия Визбора, писателей Людмилу Петрушевскую и Григория Горина. Власти регулярно следили за постановками «Ленкома» и несколько раз снимали пьесы с репертуара.
«Я легкомысленно не понимал, что три запрещенных спектакля подряд — это профессиональная катастрофа, больше ставить мне не дадут», — рассказывал Захаров, передает "360.ru".
Он старался обходить цензуру, чтобы доносить до зрителей то, что хотел показать. После успешной постановки оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» (1976 год) Захаров с композитором Алексеем Рыбниковым обратился к поэту Андрею Вознесенскому. В итоге они создали культовую рок-оперу «Юнона и Авось», завоевавшая огромную популярность.
В «Ленкоме» Захаров собрал сильную труппу, в которую входили Инна Чурикова, Олег Янковский, Николай Караченцов, Александр Абдулов, Евгений Леонов и многие другие. За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» настоящим явлением в российской театральной жизни.
«Юнона и авось»
Впервые рок-оперу сыграли в 1981 году. И с тех пор она остается одной из самых востребованных постановок и визитной карточкой театра. Как рассказывал Марк Захаров, спектакля могло и не быть. Он хотел поставить «Слово о полку Игореве» по уже написанной музыке Алексея Рыбникова. Но Андрей Вознесенский отказался делать сценарий к «Слову…». И предложил Захарову прочитать его, Вознесенского, поэму «Авось».
«Помню, что прочел поэму без особой радости, но Рыбников смотрел вперед более зорким глазом. Меня до сих пор удивляет, что в 1981 году спектакль все-таки разрешили», - рассказывал Захаров «Комсомольской правде».
Главные роли в спектакле исполняли звезды отечественного театра и кинематографа: Николай Караченцов, Александр Абдулов, Елена Шанина. Спектакль до сих пор показывают на сцене «Ленкома» с участием других актеров.
Фильмы Марка Захарова
Дебютная картина Марка Захарова «Стоянка поезда — две минуты» прошла практически незамеченной. Настоящий успех режиссеру принесла постановка «12 стульев», которая вышла через пять лет после фильма Леонида Гайдая.
Далее Захаров снял фильм «Тот самый Мюнхгаузен». В нем сыграли Олег Янковский, Инна Чурикова, Александр Абдулов, Владимир Долинский и Нина Палладина. Практически в этом же составе труппа снялась в фильме «Дом, который построил Свифт», а после приступила к картине «Формула любви». Захаров снял в фильме свою дочь Александру Захарову в обнаженном виде и кувыркающуюся в сене с Александром Абдуловым. Цензура не пропустила эту сцену. Позже она снова снимется обнаженной в фильме своего отца «Убить дракона».
Фильм «Обыкновенное чудо» тоже хотели заметно подрезать, но режиссер сражался за каждую сцену и реплику. Худсовету не понравилась фраза «Стареет наш королек», увидев намек на генерального секретаря Леонида Брежнева. Также посчитали пошлой песню про воробушка и бабочку.
«Конечно, я лукавил, изворачивался, двурушничал, позорно лгал. Песня Андрея Миронова про воробушка была не просто песней — занималась заря грядущего в России раскрепощения нравов», — писал Захаров в своих мемуарах.
Последняя киноработа Марка Захарова — киносказка «Убить дракона». Ее показали в 1989 году.
Личная жизнь Марка Захарова
Марк Захаров был женат один раз. Со своей женой Ниной Лапшиной он познакомился во время учебы в ГИТИСе. Однажды она попросила его нарисовать карикатуры в студенческую газету, но Марк отказался. Лапшина ответила: «Захаров-Презахаров, Захаров-Презахаров, пожалуйста, нарисуй карикатуру!».
Именно в этот момент режиссер понял, что Нина станет его женой. Захаров признавался, что его будто ударило током и стало ясно, что он влюблен.
"Больше никогда ничего подобного не повторялось в моей жизни, хотя женщины мне нравились. Но углубляться в это не хочется... А тогда, пронзенный небесным током и мыслью о Нининой предназначенности мне, я внутренне преобразился", – вспоминал режиссер, пишет "7 Дней".
Впервые провожая свою будущую супругу до дома, Марк Анатольевич поцеловал ее. В знак памяти об этом значимом моменте кинематографист снял со стены здания табличку пожарной сигнализации с надписью «Б8». «Что это значит, не представляю, но табличка до сих пор висит у нас дома» — рассказывал артист.
Они поженились в 1956 году, а спустя шесть лет после свадьбы родилась дочь Александра. Она пошла по стопам родителей и стала знаменитой актрисой. Дочь рассказывала, что мама всегда была опорой для отца, хоть и находилась в тени его таланта.
«Мама могла стать большой актрисой, но отказалась от большой возможности блестящей карьеры, ушла на второй план и все силы вложила в реализацию отца. Их обоих звал работать Андрей Александрович Гончаров. Маму — актрисой, папу – режиссером. Мама не согласилась», — рассказывала Александра.
Не снималась Нина даже в проектах мужа-режиссера, причем по собственному желанию. Она появилась только в одном эпизоде его фильма «Двенадцать стульев», сыграв жену отца Федора. «В какой-то момент она совершила мужественный поступок. Конечно, жена режиссера мечтает работать под его началом. Но она со своим кошачьим умом сказала „Не надо. Ты будешь заложником. Давай обойдемся без этого“. Обошлись», — рассказывал Захаров.
Марк и Нина прожили вместе 58 лет. В 2014 году жена режиссера скончалась от онкологического заболевания.
Последние годы Марка Захарова и причина смерти
Марк Захаров ушел из жизни спустя пять лет после смерти супруги. В августе 2019 года сообщалось, что режиссер был госпитализирован в Москве с двусторонним воспалением легких. 9 сентября его выписали из больницы, однако через несколько дней он снова попал туда с повторной пневмонией. Марка Захарова не стало 18 сентября 2019 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
