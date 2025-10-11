В Германии оскорбились словам Туска о подрыве «Северных потоков»

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в посягательстве на энергетический суверенитет Германии из-за его заявлений о подрыве газопровода «Северный поток-2». Соответствующее заявление немецкий политик сделал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
«Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с „Северным потоком-2“ заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том, что он был построен. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии», — сказал Тино Крупалла в видеообращении в соцсети X.
По его словам, отказ Польши выдавать подозреваемого по европейскому ордеру на арест не укладывается в логику международного сотрудничества. «Когда я слышу это, я задаюсь вопросом, могла ли Польша быть причастна к теракту? Наша фракция требует разъяснения в бундестаге, в Европе и перед ООН», — добавил сопредседатель АдГ. В своем обращении Крупалла также напомнил, что его партия выступает за восстановление и ввод в эксплуатацию «Северного потока».
Ранее фракция АдГ направила официальный запрос в бундестаг. Она потребовала прояснить позицию правительства ФРГ по возможной причастности украинских властей к диверсии на газопроводе и выяснить, как это повлияет на отношения Берлина и Киева.
Взрывы на магистралях «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что повреждения на газопроводах носят беспрецедентный характер, сроки восстановления не определяемы. Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз отмечал, что Москва не получила от западных партнеров информации о расследовании.
По данным ведомств, подозреваемый в подрыве «Северного потока», гражданин Украины Владимир Журавлев, был задержан в Польше по запросу Германии. Суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней, а позднее продлил содержание под стражей еще на 40 суток. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не видит оснований для экстрадиции Журавлева, поскольку, по словам главы польского правительства, выдача подозреваемого не отвечает интересам Польши.
