В Германии оскорбились словам Туска о подрыве «Северных потоков»

Курпалла: слова Туска о взрыве на «Северных потоках» посягают на суверенитет ФРГ
Немецкая партия обвинила Польшу в связи со взрывами на «Северных потоках»
Немецкая партия обвинила Польшу в связи со взрывами на «Северных потоках»
Повреждения «Северных потоков»

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в посягательстве на энергетический суверенитет Германии из-за его заявлений о подрыве газопровода «Северный поток-2». Соответствующее заявление немецкий политик сделал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Мы протестуем против слов, сказанных главой польского правительства Туском о том, что проблема с „Северным потоком-2“ заключалась не в том, что трубопровод был взорван, а в том, что он был построен. Такие слова являются посягательством на энергетический суверенитет Германии», — сказал Тино Крупалла в видеообращении в соцсети X.

По его словам, отказ Польши выдавать подозреваемого по европейскому ордеру на арест не укладывается в логику международного сотрудничества. «Когда я слышу это, я задаюсь вопросом, могла ли Польша быть причастна к теракту? Наша фракция требует разъяснения в бундестаге, в Европе и перед ООН», — добавил сопредседатель АдГ. В своем обращении Крупалла также напомнил, что его партия выступает за восстановление и ввод в эксплуатацию «Северного потока».

Ранее фракция АдГ направила официальный запрос в бундестаг. Она потребовала прояснить позицию правительства ФРГ по возможной причастности украинских властей к диверсии на газопроводе и выяснить, как это повлияет на отношения Берлина и Киева. 

Взрывы на магистралях «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что повреждения на газопроводах носят беспрецедентный характер, сроки восстановления не определяемы. Генпрокуратура России возбудила дело о международном терроризме, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз отмечал, что Москва не получила от западных партнеров информации о расследовании.

По данным ведомств, подозреваемый в подрыве «Северного потока», гражданин Украины Владимир Журавлев, был задержан в Польше по запросу Германии. Суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней, а позднее продлил содержание под стражей еще на 40 суток. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не видит оснований для экстрадиции Журавлева, поскольку, по словам главы польского правительства, выдача подозреваемого не отвечает интересам Польши.

