10 октября 2025

Пожарные ХМАО эвакуировали несколько десятков человек из-за пожара в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расследуются две причины пожара: курение в квартире и неисправность электропроводки
Расследуются две причины пожара: курение в квартире и неисправность электропроводки Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) 10 октября произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, расположенном в микрорайоне №9. Спасатели вынесли из задымленного помещения одного человека и эвакуировали еще 25 жильцов, сообщает пресс-служба МЧС Югры.

«10 октября в 15:11 в девятом микрорайоне загорелась комната на восьмом этаже девятиэтажки. На место в течение двух минут прибыли пять единиц техники и 22 сотрудника МЧС России», — отметили в telegram-канале ведомства.

Причиной возгорания, по предварительным данным, могли стать неосторожность при курении или неисправность электросети. В пресс-службе МЧС уточнили: площадь пожара составила девять квадратных метров, огонь был локализован в одной комнате.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) 10 октября произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, расположенном в микрорайоне №9. Спасатели вынесли из задымленного помещения одного человека и эвакуировали еще 25 жильцов, сообщает пресс-служба МЧС Югры. «10 октября в 15:11 в девятом микрорайоне загорелась комната на восьмом этаже девятиэтажки. На место в течение двух минут прибыли пять единиц техники и 22 сотрудника МЧС России», — отметили в telegram-канале ведомства. Причиной возгорания, по предварительным данным, могли стать неосторожность при курении или неисправность электросети. В пресс-службе МЧС уточнили: площадь пожара составила девять квадратных метров, огонь был локализован в одной комнате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...