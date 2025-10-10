Пожарные ХМАО эвакуировали несколько десятков человек из-за пожара в многоэтажке

В Нефтеюганске (ХМАО) 10 октября произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, расположенном в микрорайоне №9. Спасатели вынесли из задымленного помещения одного человека и эвакуировали еще 25 жильцов, сообщает пресс-служба МЧС Югры.
«10 октября в 15:11 в девятом микрорайоне загорелась комната на восьмом этаже девятиэтажки. На место в течение двух минут прибыли пять единиц техники и 22 сотрудника МЧС России», — отметили в telegram-канале ведомства.
Причиной возгорания, по предварительным данным, могли стать неосторожность при курении или неисправность электросети. В пресс-службе МЧС уточнили: площадь пожара составила девять квадратных метров, огонь был локализован в одной комнате.
