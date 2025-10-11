11 октября 2025

В США на школьной территории во время футбольного матча произошла стрельба

В США произошла стрельба на территории школьного кампуса
В США произошла стрельба на территории школьного кампуса Фото:

Два человека погибли в результате стрельбы на территории школьного кампуса в городе Хайдельберг, штат Миссисипи, США. Инцидент произошел во время футбольной игры. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию. По данным правоохранителей, подозреваемый в совершении преступления — 18-летний мужчина, которого сейчас разыскивают.

«Полиция в небольшом городе в Миссисипи расследует стрельбу… в результате которой погибли два человека», — передает агентство слова представителей ведомства. Наряд полиции был вызван на место происшествия сразу после поступления сообщения о стрельбе.

Сотрудники полиции уточнили, что инцидент произошел на территории школьного кампуса во время проведения футбольного матча. Однако пока не установлено, в какой именно момент произошла стрельба и насколько близко к стадиону.

