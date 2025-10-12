Пакистан захватил 19 пограничных пунктов Афганистана

Военные Пакистана заняли 19 пунктов на границе с Афганистаном
Военные Пакистана заняли 19 пунктов на границе с Афганистаном

Пакистанские военные заняли 19 пограничных пунктов на территории Афганистана после вооруженных столкновений между армиями двух стран. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в пакистанских силовых структурах.

«Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы», — говорится в сообщении телеканала. Представители службы безопасности утверждают, что эти объекты ранее использовались для организации обстрелов и диверсий против пакистанских военных и гражданских объектов.

Телеканал уточняет, что захваченные позиции находились в районах, где за последний месяц неоднократно происходили вооруженные инциденты. Пакистанские власти рассматривают возможность усиления военного присутствия вдоль всей линии соприкосновения. Официальные представители Афганистана пока не комментировали ситуацию.

Противостояние на афганско-пакистанской границе обострилось после авиаударов пакистанской армии по базам талибов в Афганистане 9 октября и последующих артобстрелов пакистанских позиций со стороны талибов. Конфликт связан с давним спором о статусе линии Дюранда, которую Кабул не признает официальной границей, что регулярно приводит к эскалации вооруженных столкновений между странами.

