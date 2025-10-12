Психолог назвала верное средство от осенней хандры

Психолог Хачатрян: шоколад помогает справиться с осенней хандрой
Шоколад помогает справиться со стрессом
Шоколад помогает справиться со стрессом

Шоколад помогает справиться с осенней хандрой и снижает уровень стресса благодаря особым веществам в своем составе. Об этом сообщила психолог, КПТ-терапевт Элен Хачатрян. 

«Положительное влияние шоколада на эмоциональное состояние человека достигается за счет содержания какао-бобов, богатых полезными природными соединениями, такими как тирозин, фенилэтиламин и теобромин», — приводит слова Хачатрян «Газета.Ru». Она отметила, что эти компоненты помогают организму быстрее адаптироваться к сокращению светового дня и справиться с сезонной усталостью.

По мнению эксперта, с наступлением дождливого сезона многие люди сталкиваются с упадком сил, что связано с уменьшением светового дня и сокращением выработки «гормонов счастья». Недостаток солнечного света влияет на синтез дофамина и эндорфинов, отвечающих за мотивацию и спокойствие, поэтому эмоциональный спад в такие периоды — нередкое явление.

Хачатрян рекомендует поддерживать эмоциональное состояние с помощью доступных способов: физической активности, творческих занятий, умеренного употребления сладкого, в том числе шоколада. По ее словам, для многих этот продукт ассоциируется с приятными воспоминаниями и ощущением уюта, что особенно важно в пасмурные дни. Психолог отметила, что шоколад для многих становится своеобразной «комфортной едой», вызывающей ассоциации с семейными праздниками и теплыми встречами.

