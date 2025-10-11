11 октября 2025
10 октября 2025

В Сургуте из многоэтажки эвакуировали 15 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар произошел в квартире на пятом этаже
Пожар произошел в квартире на пятом этаже Фото:

В Сургуте (ХМАО) 11 октября произошел пожар в многоэтажном доме по улице Мелик-Карамова. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, из здания эвакуировано 15 человек.

«В Сургуте на ул. Мелик-Карамова произошел пожар в квартире на пятом этаже. Из дома были эвакуированы 15 жильцов», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Огнем повреждены вещи на площади в 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за минувшие сутки спасатели выезжали на семь объектов. Так в поселке Солнечном в расселенном доме загорелся электрощиток. Огонь повредил его, а также кровлю здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) 11 октября произошел пожар в многоэтажном доме по улице Мелик-Карамова. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, из здания эвакуировано 15 человек. «В Сургуте на ул. Мелик-Карамова произошел пожар в квартире на пятом этаже. Из дома были эвакуированы 15 жильцов», — сообщается в telegram-канале ведомства. Огнем повреждены вещи на площади в 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Всего за минувшие сутки спасатели выезжали на семь объектов. Так в поселке Солнечном в расселенном доме загорелся электрощиток. Огонь повредил его, а также кровлю здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...