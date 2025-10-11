В Сургуте из многоэтажки эвакуировали 15 человек

В Сургуте (ХМАО) 11 октября произошел пожар в многоэтажном доме по улице Мелик-Карамова. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, из здания эвакуировано 15 человек.
«В Сургуте на ул. Мелик-Карамова произошел пожар в квартире на пятом этаже. Из дома были эвакуированы 15 жильцов», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Огнем повреждены вещи на площади в 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Всего за минувшие сутки спасатели выезжали на семь объектов. Так в поселке Солнечном в расселенном доме загорелся электрощиток. Огонь повредил его, а также кровлю здания.
