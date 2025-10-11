11 октября 2025
10 октября 2025

В ХМАО из горящей квартиры спасен человек

Загорелся балкон на пятом этаже
Загорелся балкон на пятом этаже Фото:

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 12 октября вспыхнул балкон в многоквартирном доме по улице Мира. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из горящего помещения человека, а также эвакуировали взрослых и троих детей.

«Сегодня ночью в 04:52 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по проспекту Мира в Сургуте. На момент прибытия пожарных горел балкон 5-го этажа, огонь начал распространяться на кухню. Удалось спасти одного человека и вывести из задымленной зоны девять жильцов, включая троих детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Огонь был ликвидирован уже в 5:08. Поврежденной осталась площадь в 12 квадратных метров. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Днем ранее в Сургуте загорелась квартира в доме на Мелик-Карамова. Из здания были эвакуированы 15 жильцов. Погибших и пострадавших нет.

