В ХМАО из горящей квартиры спасен человек

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 12 октября вспыхнул балкон в многоквартирном доме по улице Мира. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из горящего помещения человека, а также эвакуировали взрослых и троих детей.
«Сегодня ночью в 04:52 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по проспекту Мира в Сургуте. На момент прибытия пожарных горел балкон 5-го этажа, огонь начал распространяться на кухню. Удалось спасти одного человека и вывести из задымленной зоны девять жильцов, включая троих детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Огонь был ликвидирован уже в 5:08. Поврежденной осталась площадь в 12 квадратных метров. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Днем ранее в Сургуте загорелась квартира в доме на Мелик-Карамова. Из здания были эвакуированы 15 жильцов. Погибших и пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!