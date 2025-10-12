В МВД предупредили о ПО мошенников ClayRat, крадущем данные

Вредоносная программа маскируется под популярные приложения, заявили в МВД
Вредоносная программа маскируется под популярные приложения, заявили в МВД Фото:

Обнаружена новая, быстро эволюционирующая версия вредоносной программы ClayRat. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Эксперты фиксируют быстро эволюционирующую версию шпионского вредоносного программного обеспечения ClayRat, распространяемую через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты», — передает сообщение МВД ТАСС. Там добавили, что программа маскируется под популярные приложения.

Специалисты пояснили, что после установки и активации злоумышленники получают полный доступ к данным устройства, включая SMS-сообщения, историю звонков, уведомления, системную информацию и даже камеры. Особую опасность, по их словам, представляет функция самораспространения вредоноса, который автоматически рассылает зараженные ссылки всем контактам из адресной книги, превращая каждый скомпрометированный телефон в новый источник угрозы.

