В МВД предупредили о ПО мошенников ClayRat, крадущем данные

Обнаружена новая, быстро эволюционирующая версия вредоносной программы ClayRat. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
«Эксперты фиксируют быстро эволюционирующую версию шпионского вредоносного программного обеспечения ClayRat, распространяемую через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты», — передает сообщение МВД ТАСС. Там добавили, что программа маскируется под популярные приложения.
Специалисты пояснили, что после установки и активации злоумышленники получают полный доступ к данным устройства, включая SMS-сообщения, историю звонков, уведомления, системную информацию и даже камеры. Особую опасность, по их словам, представляет функция самораспространения вредоноса, который автоматически рассылает зараженные ссылки всем контактам из адресной книги, превращая каждый скомпрометированный телефон в новый источник угрозы.
