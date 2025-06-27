МВД указало на опасность популярной платформы для общения

МВД России напомнило о высокой опасности использования популярных платформ для видеоконференций и офисных программ. Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского», наиболее уязвимые — Zoom, Word и ChatGPT.
«По данным „Лаборатории Касперского“, злоумышленники продолжают атаковать малый и средний бизнес, маскируя вредоносное ПО, фишинг и мошеннические схемы под легитимные сервисы», — отмечается в сообщении ведомства. По информации МВД, мошенники активно маскируют вредоносные программы, фишинговые сайты и мошеннические схемы под легитимные сервисы, передает РИА «Новости».
В числе основных категорий программ, которые чаще всего используют для маскировки вредоносных приложений, названы сервисы видеоконференций (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), инструменты искусственного интеллекта (ChatGPT, DeepSeek) и облачные хранилища (Google Drive).
В МВД пояснили, что Zoom лидирует по количеству попыток мошенничества из-за его высокой популярности в деловой среде, узнаваемого интерфейса и возможности получить доступ к микрофонам, камерам и корпоративным переговорам компаний. С января по апрель 2025 года 40% случаев распространения вредоносного ПО среди малого и среднего бизнеса пришлись на Zoom.
В ведомстве рекомендуют пользователям загружать программное обеспечение только с официальных сайтов разработчиков, а также проверять цифровые подписи файлов-установщиков и использовать надежное антивирусное программное обеспечение. В ведомстве подчеркивают, что эти меры существенно снижают риск заражения устройств вредоносными программами.
Как ранее предположил кандидат юридических наук, директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин, разработка многофункционального сервиса, объединяющего государственные, финансовые и коммерческие цифровые услуги, должна осуществляться исключительно на базе отечественного программного обеспечения. По его мнению, это необходимо для обеспечения защиты данных конечных пользователей, передает РАПСИ.
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