11 октября 2025

Курганцы бесплатно отдают газовые плиты, стиральные машины и дрова

Жители Кургана предлагают бесплатно забрать у них газовые плиты, стиральные машины и дрова на условиях самовывоза. Об этом говорится в объявлениях.

«Отдам бесплатно газплиту, живу в Кермзитном. Предлагаю забрать стиральную машину Indesit. Отдам бревна на дрова, находятся в Северном между школой и психбольницей», — сообщается на сайте с объявлениями.

Ранее в Кургане предприниматель предложил забрать бесплатно более сотни холодильников. Среди оборудования есть как работающая, так и неработающая техника.

