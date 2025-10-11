Курганцы бесплатно отдают газовые плиты, стиральные машины и дрова

Бытовую технику в Кургане отдают бесплатно
Жители Кургана предлагают бесплатно забрать у них газовые плиты, стиральные машины и дрова на условиях самовывоза. Об этом говорится в объявлениях.
«Отдам бесплатно газплиту, живу в Кермзитном. Предлагаю забрать стиральную машину Indesit. Отдам бревна на дрова, находятся в Северном между школой и психбольницей», — сообщается на сайте с объявлениями.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКурганцам бесплатно отдают старые дома на дрова. Фото
Ранее в Кургане предприниматель предложил забрать бесплатно более сотни холодильников. Среди оборудования есть как работающая, так и неработающая техника.
