Забастовка в порту Роттердама привела к затору

В порту Роттердама приостановлена забастовка рабочих, из-за которой образовался затор из 22 контейнеровозов на подходе к гавани. Как сообщила пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк, стороны договорились начать новый раунд переговоров и временно прекратить протест с 7.00 утра понедельника. Забастовка, начавшаяся в среду среди сотрудников, отвечающих за крепление грузов, парализовала обработку контейнерных судов в крупнейшем порту Европы.
«В настоящее время мы испытываем затор из-за забастовки: 22 контейнеровоза ожидают на якорной стоянке», — заявила Хесселинк, отметив, что группа представителей логистического сектора обратилась в суд с просьбой запретить или ограничить забастовку. Решение суда позволило сторонам договориться о временной приостановке забастовки и начале новых переговоров. Цитата по РИА «Новости».
«Нашей целью была и остается защита интересов логистического сектора и общества от далеко идущих последствий. Мы по-прежнему считаем, что в настоящее время эти действия (забастовка — ред.) наносят несоразмерный ущерб и оказывают серьезное давление на безопасность поставок», — заявила Хесселинк. Портовые компании считают принятое решение компромиссным: оно не решает всех проблем, но дает возможность частично устранить затор и обработать скопившиеся контейнеровозы в течение четырех дней. Однако если соглашение между рабочими и работодателями не будет достигнуто до пятницы, протесты могут возобновиться.
Ранее Федерация профсоюзов Нидерландов (FNV) потребовала повышения зарплаты грузчиков до «справедливого уровня», отметив, что предложения работодателей не соответствуют ожиданиям сотрудников. Забастовка продолжалась с середины недели.
