Раскрыта сумма, которую заплатили Джонсону за разжигание конфликта на Украине

The Guardian: Джонсон мог получить 1 млн фунтов за конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джонсону мог заплатить бизнесмен из оборонной сферы
Джонсону мог заплатить бизнесмен из оборонной сферы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил крупное пожертвование за разжигание конфликта на Украине в размере одного миллиона фунтов стерлингов от бизнесмена из оборонной сферы Кристофера Харборна. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Внимание журналистов привлекло крупное пожертвование от Харборна — он в конце 2022 года перевел компании бывшего главы правительства миллион фунтов, — при этом уже через некоторое время Джонсон встречался с неким „спонсором“ для обсуждения вопросов, касающихся Украины», — говорится в материале. Там добавили, что в ответ на запросы журналистов адвокаты Харборна отказались давать разъяснения о целях поездки, заявив, что все предположения не имеют реальных оснований.

При этом в документах упоминается письмо Джонсона, где он неожиданно опровергал некие предположения о связях бизнесмена с Россией, хотя, по данным издания, таких обвинений ранее не выдвигалось. Ранее, в конце 2023 года, представитель украинской власти заявлял, что Джонсон в 2022 году убеждал Киев отказаться от подписания мирных соглашений и продолжать боевые действия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил крупное пожертвование за разжигание конфликта на Украине в размере одного миллиона фунтов стерлингов от бизнесмена из оборонной сферы Кристофера Харборна. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Внимание журналистов привлекло крупное пожертвование от Харборна — он в конце 2022 года перевел компании бывшего главы правительства миллион фунтов, — при этом уже через некоторое время Джонсон встречался с неким „спонсором“ для обсуждения вопросов, касающихся Украины», — говорится в материале. Там добавили, что в ответ на запросы журналистов адвокаты Харборна отказались давать разъяснения о целях поездки, заявив, что все предположения не имеют реальных оснований. При этом в документах упоминается письмо Джонсона, где он неожиданно опровергал некие предположения о связях бизнесмена с Россией, хотя, по данным издания, таких обвинений ранее не выдвигалось. Ранее, в конце 2023 года, представитель украинской власти заявлял, что Джонсон в 2022 году убеждал Киев отказаться от подписания мирных соглашений и продолжать боевые действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...