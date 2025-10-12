Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил крупное пожертвование за разжигание конфликта на Украине в размере одного миллиона фунтов стерлингов от бизнесмена из оборонной сферы Кристофера Харборна. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
«Внимание журналистов привлекло крупное пожертвование от Харборна — он в конце 2022 года перевел компании бывшего главы правительства миллион фунтов, — при этом уже через некоторое время Джонсон встречался с неким „спонсором“ для обсуждения вопросов, касающихся Украины», — говорится в материале. Там добавили, что в ответ на запросы журналистов адвокаты Харборна отказались давать разъяснения о целях поездки, заявив, что все предположения не имеют реальных оснований.
При этом в документах упоминается письмо Джонсона, где он неожиданно опровергал некие предположения о связях бизнесмена с Россией, хотя, по данным издания, таких обвинений ранее не выдвигалось. Ранее, в конце 2023 года, представитель украинской власти заявлял, что Джонсон в 2022 году убеждал Киев отказаться от подписания мирных соглашений и продолжать боевые действия.
