18-летняя российская баскетболистка Елизавета Астахова, ныне выступающая за команду NCAA «Норт Каролина Тар Хилс», приняла участие в официальном медиадне клуба и сфотографировалась с флагом России. Фото выложила пресс-служба баскетбольной команды Университета Северной Каролины.
Астахова пришла в американский баскетбол после успешной карьеры в московском клубе МБА, где играла на позиции форварда, сообщил «Чемпионат». В сезоне-2024/2025 она завоевала бронзовые медали Премьер-лиги и Кубка России, а годом ранее помогла команде стать победителем Суперлиги. Кроме того, в 2023 году в составе МБА 3х3 Астахова выиграла Кубок и Суперкубок России.
Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл занимает особое место в истории баскетбола. Именно здесь свою студенческую карьеру начинал легендарный баскетболист Майкл Джордан, ставший шестикратным чемпионом НБА.
