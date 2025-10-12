12 октября 2025

На красноармейском направлении идут тяжелые бои за южную часть города

Пушилин заявил, что продолжаются бои за Красноармейск
Пушилин заявил, что продолжаются бои за Красноармейск

Российские военные развивают наступление на красноармейско-дмитровскую агломерацию, тяжелые бои идут в южных районах Красноармейска и на подступах к городу. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.

«На красноармейском направлении продолжается охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части, имеется в виду города Красноармейска, а также на его подступах», — заявил глава ДНР. Армия России продолжает охват позиций ВСУ на этом участке фронта.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что российские войска ведут наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции, а наиболее ожесточенные бои идут именно на красноармейском направлении. Для сдерживания атаки командование ВСУ перебросило в район Красноармейска подготовленные подразделения, что, по данным Генштаба, ослабило позиции украинских войск на других участках фронта.

