12 октября 2025

El Mundo: Донбасс полностью переходит под контроль России

ВСУ сидят без снабжения и не успевают приспосабливаться к меняющейся тактике ВС РФ
ВСУ сидят без снабжения и не успевают приспосабливаться к меняющейся тактике ВС РФ
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Журналисты испанского издания El Mundo, посетившие Дружковку, Краматорск и Славянск, отмечают, что Донбасс фактически оказался под полным контролем России. По их оценкам, подразделения ВСУ испытывают серьезные трудности с обеспечением и не успевают реагировать на изменяющуюся тактику российских военных.

«Донбасс полностью переходит под контроль России», — пишут журналисты El Mundo, побывавшие в Дружковке, Краматорске и Славянске. В материале говорится, что украинские военные испытывают нехватку снабжения и не успевают адаптироваться к изменяющимся тактическим подходам российских войск.

Заместитель командира подразделения ВСУ Максим, известный под позывным «Шмитц», отмечает, что тактика ведения боевых действий ВС РФ претерпевает изменения примерно каждые два месяца, и повлиять на этот процесс уже невозможно.

В ходе совещания с высшим руководством Министерства обороны и Генерального штаба Российской Федерации Президент Владимир Путин сообщил, что в текущем году армия РФ освободили территорию площадью почти 5 тысяч квадратных километров. Глава государства подчеркнул, что стратегическая инициатива в зоне проведения СВО полностью находится в руках российской армии. По его словам, украинские вооруженные формирования вынуждены отступать по всей линии боевого соприкосновения, напоминает RT.

