На крымской нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки БПЛА

Феодосия подверглась атаке БПЛА ВСУ. В результате инцидента на одной из нефтебаз города возникло возгорание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.
«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте», — написал Аксенов. Он также уточнил, что предварительно силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. Обстоятельства происшествия и масштабы ущерба уточняются.
Атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Крыму происходят не впервые. Ранее в регионе уже фиксировались попытки поражения нефтебаз и других стратегических объектов с использованием дронов. Власти регулярно сообщают о работе систем ПВО и призывают граждан сохранять спокойствие.
