На крымской нефтебазе в Феодосии произошло возгорание после атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки дронов никто не пострадал
В результате атаки дронов никто не пострадал Фото:

Феодосия подверглась атаке БПЛА ВСУ. В результате инцидента на одной из нефтебаз города возникло возгорание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте», — написал Аксенов. Он также уточнил, что предварительно силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. Обстоятельства происшествия и масштабы ущерба уточняются.

Атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Крыму происходят не впервые. Ранее в регионе уже фиксировались попытки поражения нефтебаз и других стратегических объектов с использованием дронов. Власти регулярно сообщают о работе систем ПВО и призывают граждан сохранять спокойствие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Феодосия подверглась атаке БПЛА ВСУ. В результате инцидента на одной из нефтебаз города возникло возгорание, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале. «Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте», — написал Аксенов. Он также уточнил, что предварительно силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. Обстоятельства происшествия и масштабы ущерба уточняются. Атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Крыму происходят не впервые. Ранее в регионе уже фиксировались попытки поражения нефтебаз и других стратегических объектов с использованием дронов. Власти регулярно сообщают о работе систем ПВО и призывают граждан сохранять спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...