Трамп раскрыл, когда передаст ракеты Tomahawk Украине

Срочная новость
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия урегулирования конфликта на Украине он намерен предупредить Москву о возможности передачи ракет Tomahawk Киеву. Об этом он заявил в эфире Белого Дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!