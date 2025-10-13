Минтруд внедрит электронные справки об инвалидности с 1 марта

С 1 марта 2026 года справка об установлении инвалидности в России станет доступна в электронном формате. Информация о нововведении содержится в документах Минтруда РФ. Электронные справки и выписки из акта медико-социальной экспертизы будут появляться в личном кабинете гражданина на портале Госуслуги.
«Справка, подтверждающая установление инвалидности, и выписка из акта медико-социальной экспертизы формируются в электронной форме и подписываются квалифицированной электронной подписью, после чего направляются в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг», — говорится в материалах Минтруда, с которыми ознакомились РИА Новости.
Граждане по-прежнему смогут получить эти документы на бумажном носителе — для этого потребуется оставить соответствующее заявление. Бумажные справки и выписки будут заверены печатью бюро и подписью руководителя или уполномоченного лица. Электронные документы получат ту же юридическую силу, что и обычные, и будут доступны для скачивания или предъявления по требованию организаций. Нововведение призвано упростить доступ к социально значимым услугам для людей с инвалидностью и ускорить процесс оформления необходимых бумаг.
Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко сообщил о запуске на портале «Госуслуги» нового сервиса, предоставляющего бесплатную юридическую помощь гражданам из социально незащищенных слоев населения. Благодаря внедренной «жизненной ситуации» пользователи могут записаться на консультацию к юристу, получить информацию об адресах государственных юридических бюро в своем регионе, а также выбрать подходящее время для посещения. Заявления формируются автоматически на основании сведений, уже имеющихся в государственных информационных системах.
