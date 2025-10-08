Россияне смогут бесплатно обратиться к юристам через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» запущен новый сервис бесплатной юридической помощи для социально незащищенных категорий граждан. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«Такой комплексный подход очень важен для людей, которые нуждаются в юридической защите. Жизненная ситуация „Бесплатная юридическая помощь“ запущена на портале госуслуг для обеспечения социально незащищенных граждан юридической поддержкой оперативно и безопасно», — сказал Григоренко, передает информацию ТАСС.
С помощью новой «жизненной ситуации» пользователи могут записаться на консультацию к юристу, найти адреса государственных юридических бюро в своем регионе и выбрать удобное время визита. Сервис автоматически заполняет заявления на основе данных, уже имеющихся в государственных информационных системах.
Услуга предназначена для решения вопросов обеспечения прав сирот, назначения и перерасчета пенсий, получения жилищных субсидий малоимущими гражданами. Как подчеркнул Григоренко, сервис поможет защититься от мошеннических схем при получении юридической помощи.
Новый сервис стал 38-й федеральной «жизненной ситуацией» на «Госуслугах». До конца 2025 года планируется запустить еще 33 подобных сервиса, охватывающих различные сферы жизни — от поступления в вуз до поддержки многодетных семей.
Запуск нового сервиса продолжает общую тенденцию расширения функционала портала «Госуслуги». Ранее через портал стала доступна подача заявлений на подключение к электросетям всех энергетических компаний, а также обсуждалась возможность увеличения сроков записи к врачу. «Госуслуги» также вошли в число сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета.
