Режим ЧС введен в Алчевске в ЛНР

В Алчевске введен режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме. Соответствующее решение принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщила глава города Светлана Гребенькова в своем telegram-канале.
«Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняло решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы», — написала Гребенькова. По ее словам, это позволит оперативно реагировать на последствия происшествия и координировать действия всех задействованных ведомств.
Для ликвидации последствий взрыва привлечена специализированная техника, которая займется разбором завалов в пострадавшем многоквартирном доме. Также приняты решения о выделении материалов, необходимых для восстановления теплового контура здания и прилегающих строений, поврежденных взрывной волной. Заседания Комиссии будут проводиться не реже двух раз в сутки до полного устранения последствий чрезвычайной ситуации.
В Алчевске произошло частичное обрушение многоэтажного дома на восьмом и девятом этажах, а также загорелась квартира на седьмом. Предварительно, погибли двое. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
