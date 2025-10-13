Режим ЧС введен в Алчевске в ЛНР

Режим ЧС ввели после частичного обрушения здания
Режим ЧС ввели после частичного обрушения здания
В луганском Алчевске частично обрушилась многоэтажка

В Алчевске введен режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме. Соответствующее решение принято на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщила глава города Светлана Гребенькова в своем telegram-канале.

«Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняло решение о введении в городе режима ЧС. Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы», — написала Гребенькова. По ее словам, это позволит оперативно реагировать на последствия происшествия и координировать действия всех задействованных ведомств.

Для ликвидации последствий взрыва привлечена специализированная техника, которая займется разбором завалов в пострадавшем многоквартирном доме. Также приняты решения о выделении материалов, необходимых для восстановления теплового контура здания и прилегающих строений, поврежденных взрывной волной. Заседания Комиссии будут проводиться не реже двух раз в сутки до полного устранения последствий чрезвычайной ситуации.

В Алчевске произошло частичное обрушение многоэтажного дома на восьмом и девятом этажах, а также загорелась квартира на седьмом. Предварительно, погибли двое. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

