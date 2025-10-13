В Алчевске обрушились этажи многоэтажки, есть погибшие: онлайн-трансляция

В Алчевске произошло частичное обрушение многоэтажного дома на восьмом и девятом этажах, а также загорелась квартира на седьмом. Предварительно, погибли двое. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЛНР. Последние новости о происшествии и ликвидации последствий — в трансляции URA.RU.
06:05 В Алчевске введен режим чрезвычайной ситуации. Городские службы работают в усиленном режиме, к ликвидации последствий обрушения привлечена спецтехника, сообщила глава ГО Светлана Гребенькова. Заседания комиссии по ЧС будут проходить не реже двух раз в сутки до устранения последствий.
05:49 Дом полностью отключен от энергоснабжения и других коммунальных ресурсов. По информации главы городского округа Алчевск Светланы Гребеньковой, десять человек размещены в пунктах временного проживания, остальные предпочли остановиться у родственников. В экстренном порядке созвана комиссия по предупреждению и ликвидации последствий происшествий.
05:39 Следователи и криминалисты СК республики проводят работу на месте пожара. Как сообщили в региональном управлении СК, в настоящее время выясняются все обстоятельства, причины и условия происшествия.
05:31 Два человека погибли под завалами в Алчевске после обрушения квартир. Их личности устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЛНР.
05:30 В результате возгорания в многоэтажки в Алчевске частично обрушились квартиры, расположенные на восьмом и девятом этажах. Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома, сообщили в МЧС.
