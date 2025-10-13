Арестованный российский генерал написал письмо Путину

Кузнецов якобы настаивает, что его доходы были законными
Кузнецов якобы настаивает, что его доходы были законными Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Экс-начальник кадрового управления Минобороны РФ Юрий Кузнецов написал письмо президенту Владимиру Путину. В нем он якобы называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком», сообщили в СМИ.

Обратиться к главе государства Кузнецов решил после иска Генпрокуратуры, которая в требует взыскать с него имущество на сумму более чем 500 млн руб. «Кузнецов настаивает, что сумма выплаченных ему денежных средств начиная с 2010 г. полностью перекрывает стоимость имущества и количество денег, которые хотят у него изъять. Все доходы выплачивались „законным образом Центром специальных программ Минобороны за выполнение соответствующих служебных задач“», — пишет газета «Ведомости».

В мае 2024 года Следственный комитет Российской Федерации инициировал уголовное дело в отношении Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе проведенных обысков у него были обнаружены и изъяты денежные средства в различных валютах, а также золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Адвокаты бывшего чиновника обеспокоены, что изъятию подверглись практически все предметы быта и ценности, включая ювелирные украшения, которые, по словам защиты, представляют собой простые подвески стоимостью несколько сотен рублей. Все подробности дела — в сюжете URA.RU.

