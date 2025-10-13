Дональду Трампу в Египте вручат другую награду вместо нобелевки

Президент Египта распорядился наградить Трампа орденом Нила
Трампа наградят за усилия в остановке израильско-палестинского конфликта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился наградить главу Белого дома Дональда Трампа высшей государственной наградой страны — орденом Нила. Об этом информирует канцелярия египетского лидера.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение наградить лидера США Дональда Трампа орденом Нила», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в соцсетях канцелярии ас-Сиси. Отмечается, что награду американскому лидеру вручат за заслуги по урегулированию мировых конфликтов, в том числе за усилия по остановке боевых действий между Израилем и Палестиной.

Орден Нила был основан в 1915 году и предназначен для награждения как граждан Египта, так и иностранных подданных, внесших значительный вклад в развитие арабской республики. Среди кавалеров этой награды в разное время были королева Великобритании Елизавета II, император Японии Акихито, бывший президент Южно-Африканской Республики Нельсон Мандела, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, а также советские космонавты Юрий Гагарин, Андриян Николаев и Валентина Терешкова.

Ранее стало известно, что бывший депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Корина Мачадо была удостоена Нобелевской премии мира. Мачадо покинула свой пост в 2014 году на фоне протестных выступлений против прихода к власти Николаса Мадуро. Как отмечается в решении Нобелевского комитета, она была награждена за «последовательную деятельность по отстаиванию демократических прав граждан Венесуэлы и усилия, направленные на обеспечение справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии», передает 360.ru.

