Футболист Хайкин отказался от российского спортивного гражданства

Вратарь намерен получить норвежский паспорт
Вратарь намерен получить норвежский паспорт Фото:

Российский футболист, вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин отказался от получения российского спортивного гражданства. Об этом сообщил telegram-канал Sport Baza.

«Никта Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, указав в системе FIFA Великобританию», — сказано в сообщении. Его опубликовал Sport Baza.

По имеющейся информации, в скором времени футболист планирует вновь изменить свои данные, но уже на Норвегию, с целью выступления за национальную сборную этой страны. На все, как минимум четыре, обращения российского тренерского штаба Хайкин ответил отказом, дав понять, что дальнейшие попытки связаться с ним нецелесообразны. Сообщается также, что спортсмен успешно прошел языковое тестирование для получения норвежского паспорта, оформление которого осуществляется для него по ускоренной процедуре.

Футболист присоединился к футбольному клубу «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За время выступлений в составе этой команды он четыре раза становился чемпионом Норвегии. До перехода в норвежский коллектив футболист выступал в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые был включен в расширенный список сборной России для подготовки к отборочным встречам против Кипра и Хорватии, однако дебютировать за национальную команду ему не удалось. В 2023 году вратарь заключил соглашение с английским клубом «Бристоль Сити», однако покинул команду в марте, не проведя за нее ни одного матча. После чего вновь начал защищать ворота норвежского клуба.

