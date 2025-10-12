12 октября 2025

Сургут вошел в десятку городов России с самыми высокими зарплатами

Сургут занял шестое место в рейтинге российских городов с самыми высокими зарплатами
Сургут занял шестое место в рейтинге российских городов с самыми высокими зарплатами

Сургут (ХМАО) вошел в топ-10 городов России по уровню зарплат. Об этом сообщают аналитики РИА.Новости.

«Рейтинг российских городов по зарплатам. Сургут: 129,2 тысячи рублей (6 место), средняя чистая зарплата в I полугодии 2025 года», — сообщается на сайте РИА.Новости». Средний заработок в городе аналогично первому полугодию 2024-го вырос на 12,2%.

Ханты-Мансийск в рейтинге занял 12 место с зарплатой в 122 тысячи рублей (+9,4%). Нижневартовск — 19 место с зарплатой в 109 тысяч рублей (+8,0%).

