Песков оценил угрозы Медведева Трампу по поводу «Томагавков»

Применение крылатых ракет Tomahawk сопряжено с обязательным участием американских экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, комментируя недавнее заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Ранее он высказался о том, что возможные поставки данного оружия Украине приведут к негативным последствиям для всех участников украинского конфликта.
«Действительно обращение с такими сложными ракетами так или иначе требует участия американских специалистов. Любой маломальский эксперт это понимает и отдает отчет. По теме „Томагавков“ так много говорили, что я не вижу смысла еще что-то повторять», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Медведев сообщил, что потенциальная передача Украине ракет Tomahawk способна привести к негативным последствиям для всех участников конфликта, прежде всего для президента США Дональда Трампа. По его словам, если американская администрация примет решение о поставке этих вооружений, подобный шаг создаст серьезные риски для всех сторон и может нанести существенный ущерб имиджу и политическому положению Трампа. Дмитрий Медведев подчеркнул, что, согласно его оценке, различить ядерную и обычную модификации ракет Tomahawk во время полета невозможно, и в случае их применения ответственность будет лежать непосредственно на Соединенных Штатах, а не на Украине, поскольку запуск таких ракет фактически осуществляется Вашингтоном.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.