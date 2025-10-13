В Госдуме предостерегли французского биатлониста Фуркада от поддержки российских спортсменов

Французского биатлониста Мартена Фуркада предостерегли от открытой поддержки россиян, отметив возможные негативные последствия для него на Западе. Так депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала Фуркада о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Фуркад всегда адекватно относился к России. Чем больше сейчас спортсменов будет высказываться в пользу возвращения российских спортсменов, тем лучше. <...> Это мы в России раскрутим комментарий Фуркада, порадуемся, придадим этому значение. А на Западе, в Скандинавии максимально заблокируют такое высказывание в поддержку россиян. Фуркада сейчас начнут хейтить за пророссийскую позицию в соцсетях», — цитирует Журову Sport24. Она объяснила свою позицию тем, что в странах-участниках биатлонного движения преобладает негативный информационный фон в отношении России.
По словам Журовой, несмотря на личную поддержку, которую выражают отдельные зарубежные спортсмены, их мнение редко влияет на официальную позицию международных спортивных организаций. Она подчеркнула, что решение о допуске российских атлетов принимает Международный союз биатлонистов, где доминируют представители скандинавских стран, а их медийное пространство не готово воспринимать альтернативные точки зрения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.