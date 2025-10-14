Журналист Сортор: Трамп напугал Макрона на саммите в Египте

Президент Франции Эммануэль Макрон выглядел напуганным во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на открытии саммита по Газе в Египте. Об этом сообщил американский журналист Ник Сортор в своем аккаунте в соцсети X. По его словам, эпизод произошел во время совместного фотографирования, когда Трамп крепко сжал руку французского лидера и долго не отпускал ее.
«Президент Франции Макрон выглядит напуганным, когда президент Трамп его избивает и чуть не отрывает ему руку», — прокомментировал Сортор кадры встречи двух лидеров. Он добавил, что хозяин Белого дома традиционно демонстрирует превосходство перед европейскими коллегами. Журналист отметил, что Трамп сознательно использует телесные жесты, чтобы доминировать в публичных ситуациях.
По словам Сортора, на опубликованных фотографиях заметно, как Макрон пытается вырваться из рукопожатия, но Трамп продолжает удерживать его, используя эту ситуацию для демонстрации силы. Журналист подчеркнул, что подобное поведение президента США нередко вызывает неловкость у его зарубежных партнеров и становится предметом обсуждения в экспертном сообществе.
13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел мирный саммит, посвященный вопросам урегулирования ситуации в секторе Газа. Основной задачей встречи стало содействие мирному процессу и укрепление стабильности на Ближнем Востоке, а также выработка новых подходов к обеспечению региональной безопасности. В работе саммита приняли участие представители более чем 20 государств, а также международных и региональных организаций, передает «Царьград».
