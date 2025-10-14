Президент Венесуэлы обозвал Нобелевского лауреата «демонической ведьмой»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично назвал политика и лауреата Нобелевской премии Марию Корину Мачадо «демонической ведьмой». Резкое заявление Мадуро прозвучало вскоре после того, как Мачадо присудили Нобелевскую премию мира за 2025 год. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.
«Мадуро резко раскритиковал лидера оппозиции Марию Корину Мачадо, назвав ее „демонической ведьмой“ спустя несколько дней после того, как ей была присуждена Нобелевская премия мира 2025 года», — сказано в материале. По данным Newsweek, высказывание Мадуро прозвучало во время его выступления на одном из публичных мероприятий в Каракасе
Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира 2025 года за вклад в продвижение демократии и борьбу с диктатурой в Венесуэле, что вызвало критику как со стороны действующего президента Николаса Мадуро, так и представителей других стран. Критики Мачадо обвиняют ее в связях с Вашингтоном и поддержке внешнего давления на власть Венесуэлы.
