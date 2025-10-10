В Белом доме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию

Белый дом: Трамп не получил Нобелевскую премию из-за политики
В Белом доме объявили, что Трамп продолжит работу несмотря на отстутствие Нобелевской премии
Решение Нобелевского комитета, который присудил премию лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо, а не президенту США Дональду Трампу, свидетельствует о приоритете политики над миротворчеством. Об этом заявил директор по коммуникациям Белого дома, пресс-секретарь и помощник главы США Стивен Чун.

«Президент [США Дональд] Трамп продолжит заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни <…>. Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира», — заявил Стивен Чун, его слова публикует пресс-служба Белого дома. Так Чун прокомментировал присуждение премии Мачадо.

Мария Корина Мачадо, бывшая депутат венесуэльского парламента, удостоена Нобелевской премии за вклад в продвижение демократии и якобы борьбу с диктатурой. Критики Мачадо обвиняют ее в тесных связях с Вашингтоном и поддержке внешнего давления на действующую власть Венесуэлы. Мачадо известна резкой оппозицией в адрес действующего президента Николаса Мадуро, который, в свою очередь, неоднократно называл Россию «ведущей мировой военной державой» и подчеркивал значимость России, Китая и Индии для формирования многополярного миропорядка.

