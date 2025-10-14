На Алтае могут разрешить открывать казино

Минфин России предложил разрешить создание игорной зоны на территории Республики Алтай. Соответствующий законопроект был размещен ведомством. Документ предусматривает внесение изменений в действующее законодательство, позволяющее организовать работу казино и других объектов игорного бизнеса в регионе.

«Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», — написано документе. Он опубликован на сайте правовых актов.

Ранее в Госдуму направили законопроект, согласно которому рассматривается инициатива о введении запрета на скрытую рекламу нелегальных азартных игр. Сейчас подобная реклама широко распространяется блогерами и стримерами. Документ предусматривает введение значительных штрафов за демонстрацию процесса игры в онлайн-казино, а также за размещение реферальных ссылок на подобные ресурсы. В случае принятия закона, гражданам грозит штраф до 500 тысяч рублей, должностным лицам — до 1,5 миллиона рублей, а юридическим лицам — до семи миллионов рублей с возможным приостановлением деятельности организации сроком до 90 суток.

