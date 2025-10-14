В Кремле ответили на вопрос о том, встретится ли Путин с Харкиным

Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена в Газе уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не запланирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время в расписании президента такой встречи не предусмотрено.
«Пока таких планов (о встрече Путина и Харкина — ред.) нет», — отметил Песков. Его слова приводят «Известия». Он добавил, что о возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
Максим Харкин был освобожден 13 октября среди последних заложников, возвращенных из сектора Газа в результате соглашения между Израилем и движением ХАМАС. Его мать выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за содействие в освобождении сына, подчеркнув свою гордость за российское гражданство. После двух лет плена Харкин был передан израильским властям и воссоединился с семьей в одной из больниц Израиля.
