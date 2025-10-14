Мать спасенного россиянина-заложника ХАМАС поблагодарила Путина

Мать Максима Харкина, уроженца Донбасса, который был освобожден из плена ХАМАС, выразила глубокую благодарность президенту России Владимиру Путину за оказанную помощь в спасении ее сына. Об этом она заявила в интервью одному из российских информагентств.

«Максим выжил там в тех условиях <...> благодаря президенту России. Я очень за это благодарна. И я очень люблю, и очень горжусь тем, что я имею гражданство», — отметила мать Харкина в разговоре с ТАСС.

В понедельник, 13 октября, палестинская организация ХАМАС передала израильской стороне последних 20 заложников, находившихся в Газе с 7 октября 2023 года. Среди освобожденных оказался уроженец Донбасса Максим Харкин, который провел в плену у палестинских радикальных группировок два года. После освобождения Харкин был доставлен в одну из израильских больниц, где состоялось его воссоединение с семьей.

