Оставившие в Златоусте без денег хмельную женщину врачи получили предостережение

Врачи клиники «Нео Плюс» из Екатеринбурга, лишившие в Златоусте (Челябинская область) денег женщину после похмелья, получили предостережение. Как следует из письма территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области, клиника не имела права вести работу в южноуральском городе.
«Территориальный орган усматривает признаки нарушения медицинской организацией обязательных требований в сфере охраны здравья в части осуществления медицинской деятельности по адресу, не указанному в лицензии», — отметило надзорное ведомство. Письмо имеется в распоряжении URA.RU.
Официальное предостережение содержит требования о необходимости соблюдать законодательство. При этом проводить внеплановую проверку Росздравнадзор не станет. Подписавшая письмо замруководителя Ольга Воеводова отметила, что ведомство не располагает данными о причинении или непосредственной угрозе тяжкого вреда здоровью пациентов, причиненных действиями персонала клиники.
Инцидент с женщиной, обратившейся к медикам в Златоусте, произошел в августе. После капельницы по выводу из запоя у пострадавшей возникли галлюцинации и спутанность сознания, чем воспользовались доктора, оставив пострадавшую без 28 тысяч рублей.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в адрес клиники. Ответ будет опубликован при поступлении.
