Оставившие в Златоусте без денег хмельную женщину врачи получили предостережение

Влитый препарат от похмелья обернулся для пациентки пропажей 28 тысяч рублей
Влитый препарат от похмелья обернулся для пациентки пропажей 28 тысяч рублей

Врачи клиники «Нео Плюс» из Екатеринбурга, лишившие в Златоусте (Челябинская область) денег женщину после похмелья, получили предостережение. Как следует из письма территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области, клиника не имела права вести работу в южноуральском городе.

«Территориальный орган усматривает признаки нарушения медицинской организацией обязательных требований в сфере охраны здравья в части осуществления медицинской деятельности по адресу, не указанному в лицензии», — отметило надзорное ведомство. Письмо имеется в распоряжении URA.RU.

Официальное предостережение содержит требования о необходимости соблюдать законодательство. При этом проводить внеплановую проверку Росздравнадзор не станет. Подписавшая письмо замруководителя Ольга Воеводова отметила, что ведомство не располагает данными о причинении или непосредственной угрозе тяжкого вреда здоровью пациентов, причиненных действиями персонала клиники.

Инцидент с женщиной, обратившейся к медикам в Златоусте, произошел в августе. После капельницы по выводу из запоя у пострадавшей возникли галлюцинации и спутанность сознания, чем воспользовались доктора, оставив пострадавшую без 28 тысяч рублей.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в адрес клиники. Ответ будет опубликован при поступлении.

