Очередной населенный пункт освобожден российскими войсками в ДНР. Подразделения «Центра» взяли под контроль село Балаган. Также российские бойцы продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова, сообщает Минобороны России.
«В результате активного наступления освобождено село Балаган Донецкой Народной Республики. Также войска продвигаются в восточных кварталах Димитрова в ДНР», — говорится в сводке ведомства, опубликованной на его сайте.
Подразделения «Центра» нанесли значительный урон четырем механизированным бригадам и еще шести подразделениям украинской армии в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск. ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.
