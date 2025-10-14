Свердловчан предупредили о гололеде на трех федеральных трассах

Предупреждение для автомобилистов объявили на 15 октября
В Свердловской области 15 октября на Пермском, Тюменском и Челябинском трактах ожидается гололед. Об опасности на дорогах предупредили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! 15 октября ночью и утром местами ожидаются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, ледяной дождь, гололедные явления (отложение мокрого снега, гололед), на дорогах гололедица», — пояснили дорожники.
Отмечается, что на трассах организовано круглосуточное патрулирование. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону 8-800-200-63-06.
