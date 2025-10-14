Свердловчан предупредили о гололеде на трех федеральных трассах

На Пермском, Тюменском и Челябинском трактах ожидается гололед
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предупреждение для автомобилистов объявили на 15 октября
Предупреждение для автомобилистов объявили на 15 октября Фото:

В Свердловской области 15 октября на Пермском, Тюменском и Челябинском трактах ожидается гололед. Об опасности на дорогах предупредили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! 15 октября ночью и утром местами ожидаются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, ледяной дождь, гололедные явления (отложение мокрого снега, гололед), на дорогах гололедица», — пояснили дорожники.

Отмечается, что на трассах организовано круглосуточное патрулирование. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 15 октября на Пермском, Тюменском и Челябинском трактах ожидается гололед. Об опасности на дорогах предупредили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! 15 октября ночью и утром местами ожидаются смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, ледяной дождь, гололедные явления (отложение мокрого снега, гололед), на дорогах гололедица», — пояснили дорожники. Отмечается, что на трассах организовано круглосуточное патрулирование. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...