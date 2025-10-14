В Екатеринбурге 14 октября открылась мемориальная доска в честь писателя Владислава Крапивина. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов. Памятный знак установили на фасаде дома №44 на улице Мира.
«Именно здесь почти 30 лет трудился сам писатель и 40 лет базировалась легендарная „Каравелла“. За литературную деятельность Владислав Крапивин выпустил около 200 книг, переведенных на более чем 30 языков», — поделился Орлов в своем telegram-канале.
В Екатеринбурге имя знаменитого писателя носят Свердловская областная библиотека для детей и молодежи, а также улица в Верх-Исетском районе. Кроме того, ранее в городе в память о Крапивине были установлены еще две мемориальные доски. В его честь также назван астероид главного пояса 407243 Krapivin и сквер в Тюмени.
Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году, окончил факультет журналистики в Свердловском государственном университете. Написал такие произведения, как «Оруженосец Кашка», «Та сторона, где ветер», «Тень Каравеллы», трилогию «Мальчик со шпагой» и другие. Скончался 1 сентября 2020 года. Похоронен в Екатеринбурге на городском Широкореченском кладбище.
