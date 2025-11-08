Логотип РИА URA.RU
Под Екатеринбургом загорелся огромный склад. Фото

08 ноября 2025 в 20:20
На месте пожара работают 12 единиц спецтехники и 40 сотрудников МЧС

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Медный под Екатеринбургом загорелось здание со строительными материалами. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили в областном МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит производственное здание со строительными материалами. По оперативной информации площадь пожара составляет 800 квадратных метров», — написано в telegram-канале спасателей.

На месте работают 12 единиц спецтехники и 40 сотрудников МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: telegram-канал «Екатеринбург LIVE»

