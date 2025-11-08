Под Екатеринбургом загорелся огромный склад. Фото
На месте пожара работают 12 единиц спецтехники и 40 сотрудников МЧС
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В поселке Медный под Екатеринбургом загорелось здание со строительными материалами. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили в областном МЧС.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит производственное здание со строительными материалами. По оперативной информации площадь пожара составляет 800 квадратных метров», — написано в telegram-канале спасателей.
На месте работают 12 единиц спецтехники и 40 сотрудников МЧС. Информации о пострадавших не поступало.
